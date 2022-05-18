The Drug-Free All-Stars of Angelina County, funded by a grant from TxDOT, are a group of high school seniors who serve as role models for the community by living an alcohol-, tobacco- and drug-free life.
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