The conversation was easy enough. A few weeks before we knew if our first child would be a daughter or son, Cher-ron and I put a few ground rules in place.
If it was a boy, I’d have the “birds and bees” discussion while discussing all the other disgusting and uncomfortable things that go along with being a boy.
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