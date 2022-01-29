The secret part about NFL is that the hype is often better than the actual product. I grew up watching anticipated Super Bowl matchups that almost always turned into laughers.
On any given Sunday, there are at least as many games to sleep through as ones worth watching.
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