I’ve had more than my share of football conversations in my lifetime.
There are the ones with seasoned head coaching veterans who are on a different level than me. They’re the ones that have to talk down to my level just so I can understand a little of what they’re talking about.
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