“Mike Trout. Mike Trout. Mike Trout. Blah, blah, blah, blah, blah. George Springer!”
OK. So maybe all of my 12-year-old daughter Spring’s baseball thoughts don’t start out with a ton of reason.
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