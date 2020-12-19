AC baseball

The Angelina College Roadrunners Skills Evaluation Camp is set for today at 10 a.m. and 1 p.m. In case there is inclement weather, it will be moved from AC’s baseball field the Bases Loaded Academy.

 GARY STALLARD/For The Lufkin Daily News

The 2020 pandemic may have forced the Angelina College Roadrunner baseball team to sit out its spring 2021 season, but as always, the team is still looking to add players ready to hit the field running in the fall of 2021.

Today, the Roadrunner baseball team will hold a winter evaluation camp for prospective players ages 16 and older at Roadrunner Field on the Angelina College campus.

The email for AC’s Sports Information Director is gstallard@angelina.edu.

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