The 2020 pandemic may have forced the Angelina College Roadrunner baseball team to sit out its spring 2021 season, but as always, the team is still looking to add players ready to hit the field running in the fall of 2021.
Today, the Roadrunner baseball team will hold a winter evaluation camp for prospective players ages 16 and older at Roadrunner Field on the Angelina College campus.
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The email for AC’s Sports Information Director is
gstallard@angelina.edu.
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