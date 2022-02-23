Michelle Smith

Angelina College’s Michelle Smith (10) draws contact from a Tyler Junior College defender during Wednesday’s game.

 GARY STALLARD/For The Lufkin Daily News

The Angelina College Lady Roadrunners will return to the court tonight as they take on Coastal Bend in their final home game of the season.

The Lady ’Runners had an impressive four-game win streak snapped on Saturday as they dropped a 76-54 road decision to No. 18 Blinn.

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