As College Station and Magnolia West sit atop the district race through three weeks, there is still plenty to be decided in 8-5A DI.
A big piece of that puzzle will be put in place on Friday night when the Lufkin Panthers make the short trip to take on the New Caney Eagles.
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