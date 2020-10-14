After three weeks on the road, the Lufkin Panthers will open the home portion of their schedule when they welcome in the Magnolia Bulldogs for a District 8-5A DI showdown on Friday night.

Due to COVID-19 protocols from the University Interscholastic League, capacity at games this season will be limited to 50%.

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