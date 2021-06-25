Cole Oliver

Huntington’s Cole Oliver delivers a pitch to the plate during a district game against Central. Oliver was a first-team all-district selection.

 GARY STALLARD/For The Lufkin Daily News

After seasons that ended with postseason berths, the Diboll Lumberjacks and Huntington Red Devils had strong showings on the 21-3A All-District Team, which was recently announced.

Diboll, which spent much of the season in the Top 10, had a pair of superlative honors with senior Reed Quarles and Isaac DeJesus each being honored.

Josh Havard’s email address is josh.havard@lufkindailynews.com.