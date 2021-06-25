After seasons that ended with postseason berths, the Diboll Lumberjacks and Huntington Red Devils had strong showings on the 21-3A All-District Team, which was recently announced.
Diboll, which spent much of the season in the Top 10, had a pair of superlative honors with senior Reed Quarles and Isaac DeJesus each being honored.
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