Helene Bolton

Diboll standout Helene Bolton recently signed with Stephen F. Austin State University Ladyjack volleyball program after a stellar high school career. Bolton leaves Diboll as the all-time leader in several statistical categories.

Diboll Lady ’Jack volleyball standout Helene Bolton won’t have to change the lettering on her favorite sports gear.

She’ll simply have to change the colors.

Gary Stallard’s email address is garylstallard@yahoo.com.