Diboll Lady ’Jack volleyball standout Helene Bolton won’t have to change the lettering on her favorite sports gear.
She’ll simply have to change the colors.
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