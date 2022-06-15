The Diboll Lumberjacks put together a memorable season that landed them at the state tournament in Round Rock for the first time in school history.
The postseason accolades have started to roll in for a group of those players as the 21-3A All-District honors were selected.
kAmr@3J s6y6DFD =65 E96 H2J :? E9@D6 9@?@CD 2D 96 H2D ?2>65 E96 s:DEC:4E |'![ H9:=6 %J #@>2? 62C?65 !:E496C @7 E96 *62C]k^Am
kAms6y6DFD[ 2 &?:G6CD:EJ @7 w@FDE@? D:8?66[ H2D 2 DE2?5@FE 3@E9 2E E96 A=2E6 2?5 @? E96 >@F?5] w6 42CC:65 2 ]ccf 32EE:?8 2G6C286 :?E@ E96 DE2E6 E@FC?2>6?E 2?5 :>AC@G65 E92E >2C< H:E9 E9C66 D:?8=6D 2?5 EH@ #qxD]k^Am
kAmw6 H2D g\a @? E96 >@F?5 H9:=6 A:E49:?8 9:D 36DE :? E96 A@DED62D@?]k^Am
kAm#@>2? 62C?65 9:D 9@?@C 27E6C 8@:?8 F?56762E65 @? E96 >@F?5 H:E9 2? g\_ C64@C5]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ E9@D6 DFA6C=2E:G6D[ s:3@==’D ']y] qF??6C 62C?65 r@249 @7 E96 *62C]k^Am
kAmwF?E:?8E@?’D wF?E6C |2E496EE >256 2 BF:4< :>A24E @? E96 5:DEC:4E 2?5 H2D C6H2C565 3J 36:?8 ?2>65 }6H4@>6C @7 E96 *62C]k^Am
kAmr6?EC2= w6:89ED A:4<65 FA E96 @E96C E9C66 DFA6C=2E:G6 9@?@CD H:E9 y24<D@? v=J>A9 H:??:?8 ~776?D:G6 !=2J6C @7 E96 *62C[ qCJ46 !2J?6 36:?8 ?2>65 s676?D:G6 !=2J6C @7 E96 *62C 2?5 y2I !6CCJ E2<:?8 9@>6 &E:=:EJ !=2J6C @7 E96 *62C]k^Am
kAm%96 {F>36C;24<D =65 E96 H2J @? E96 7:CDE E62> H:E9 7:G6 A=2J6CD 9@?@C65] ~FE7:6=56C +249 !9:AAD[ @FE7:6=56C^A:E496C v236 $>:E9[ @FE7:6=56C r2CD@? |@C2=6D[ 42E496C t582C !@CE:==@ 2?5 :?7:6=56C y2=6? (:=D@? 6249 H6C6 9@?@C65]k^Am
kAmr6?EC2= AFE E9C66 A=2J6CD @? E96 7:CDE\E62> H:E9 @FE7:6=56CD s:==2? w2E496C 2?5 #FDD6== #6:5 36:?8 ;@:?65 3J :?7:6=56C z256? %9:8A6?]k^Am
kAmwF?E:?8E@? 25565 EH@ E@ E96 =:DE H:E9 |255FI s6K6C? 2?5 vC2J vC292> 36:?8 9@?@C65]k^Am
kAm~E96C 7:CDE\E62> D6=64E:@?D H6C6 r6?EC2= w6:89ED’ pD9E@? (28?6C[ r2>6C@? qF6EE?6C[ |:E496== pD9=6J 2?5 {F<6 %2J=@C[ r@CC:82?\r2>56?’D |255@I |FCA9J 2?5 w6>A9:==’D %C6J #6J?@=5D 2?5 z2>6C@? pCC:?8E@?]k^Am
kAms:3@==’D xK224 s6y6DFD[ r6?EC2=’D qC2J56? #6?7C@ 2?5 wF?E:?8E@?’D r@@A6C wFE49:D@? 2?5 r92D6 w@AD@? H6C6 ;@:?65 @? E96 D64@?5\E62> 3J r6?EC2= w6:89ED’ r256 *@C<[ r@CC:82?\r2>56?’D yFDE:? #:55=6 2?5 w6>A9:==’D qC6E !C@46==2 2?5 $<J=6C !255=6]k^Am
kAmw@?@C23=6\>6?E:@? D6=64E:@?D H6C6 r6?EC2=’D y2<6 |2EE96HD 2?5 #J2? z6??65J[ s:3@==’D #6J pC6==2?@[ r6?EC2= w6:89ED’ y24<D@? |:==D 2?5 y24< r9C:DE6?D6?[ r@CC:82?\r2>56?’D |:4926= $F==:G2?[ xD224 s6y6DFD 2?5 qC6?52? $96==6J[ w6>A9:==’D (:== uCJ 2?5 q@ r@?? 2?5 wF?E:?8E@?’D %J (C:89E 2?5 xC2 #6J6D]k^Am
kAmr6?EC2=’D 24256>:4 2==\5:DEC:4E D6=64E:@?D H6C6 zJ=6 y@9?D@?[ r@=6 s2G:D[ #J2? z6??65J[ #FDD6== #6:5[ r@@A6C w2E496C[ s:==2? w2E496C[ y24@3 |2EE96HD 2?5 qCJ46 (6:3=:?86C]k^Am
kAms:3@== 2?5 r6?EC2= w6:89ED D92C65 E96 5:DEC:4E E:E=6 H:E9 E96 {F>36C;24<D H:??:?8 2 A=2J@77 7@C E96 E9:C5 D665] wF?E:?8E@? H2D E96 7@FCE9 D665]k^Am
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.