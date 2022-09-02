The Lufkin Panthers spent the season opener trying to show they are a team that expects to win rather than just hoping for it.
After a four-win season in 2021, the Panthers controlled much of the action throughout the opener. When Tyler Legacy punched back, the Panthers didn’t flinch.
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