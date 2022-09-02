The Lufkin Panthers spent the season opener trying to show they are a team that expects to win rather than just hoping for it.

T.J. Hammond

Lufkin quarterback T.J. Hammond tries to get past Tyler Legacy’s Jordan Renaud inside the red zone Friday night at CHRISTUS Trinity Mother Frances Rose Stadium in Tyler. Lufkin hosts Nacogdoches at 7:30 tonight.

After a four-win season in 2021, the Panthers controlled much of the action throughout the opener. When Tyler Legacy punched back, the Panthers didn’t flinch.

Josh Havard’s email address is josh.havard@lufkindailynews.com.