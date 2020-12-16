Matched up against a district that featured two perennial state powerhouses, 8-5A DI knew it would have a pair of tough matchups in the first round.
Those matchups lived up to expectations with Longview handling Lufkin and Highland Park taking down New Caney.
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