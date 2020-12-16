Panthers v Lobos

Lufkin Panthers quarterback Jordan Moore throws a pass against the Longview Lobos on Friday night.

 JOEL ANDREWS/The Lufkin Daily News

Matched up against a district that featured two perennial state powerhouses, 8-5A DI knew it would have a pair of tough matchups in the first round.

Those matchups lived up to expectations with Longview handling Lufkin and Highland Park taking down New Caney.

Josh Havard’s email address is josh.havard@lufkindailynews.com.