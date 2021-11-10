Lufkin has always known it can expect the unexpected when it comes to realignment. Over the past four years, Lufkin has shared the district with Houston area schools as well as College Station.
Lufkin claimed back-to-back titles in 2018 and 2019, Magnolia won in 2020 and College Station took the title this year.
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