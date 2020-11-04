Panthers 9 v Spartans 41

Lufkin quarterback Jordan Moore slides in front of Porter’s Charles Bosley during first half action at Randall Reed Stadium on Oct. 23.

 JOEL ANDREWS/The Lufkin Daily News

Blowouts have been the common theme in District 8-5A DI. In the first four weeks of the season, only three games have been decided by single digits, with Lufkin playing in two of those.

The other 13 games have been double-digit contests, highlighted by Magnolia West’s 97-0 win over Caney Creek.

Josh Havard’s email address is josh.havard@lufkindailynews.com.