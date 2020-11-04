Blowouts have been the common theme in District 8-5A DI. In the first four weeks of the season, only three games have been decided by single digits, with Lufkin playing in two of those.
The other 13 games have been double-digit contests, highlighted by Magnolia West’s 97-0 win over Caney Creek.
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