Citing public opposition and direction from the Texas Parks & Wildlife Commission, TPWD wildlife staff recently nixed a proposed rule change aimed at legalizing the use of firearms to take whitetail deer during the general, youth and special Managed Lands Deer Permit seasons in Grayson, Collin, Rockwall and Dallas counties.

The proposal, made formal in January, also called for the removal of a prohibition on the use of crossbows during the archery-only season, the creation of a four-day antlerless season around the Thanksgiving holidays and mandatory reporting on all buck and antlerless deer harvests.