The 2020-21 general season for whitetail deer ends Jan. 3 in the North Zone and Jan. 17 in the South Zone, but hunters who still have tags to fill may be able to take advantage of some late seasons, provided their county allows for it.
The “Special Late Season” runs Jan. 4-17 in the North Zone; Jan. 18-31 in the South Zone.
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Matt Williams is a freelance writer based in Nacogdoches. He can be reached by email at
mattwillwrite4u@yahoo.com.
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