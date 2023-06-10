Gus Johnson refuses to get hurt. Brax Pinner won’t let even the most painful of injuries keep him down.
Regardless of their paths, the two local rodeo stars wouldn’t be denied a trip to the National Junior High Finals Rodeo in Perry, Georgia, which will take place later this month.
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