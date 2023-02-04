It’s a quote I’ve heard thousands of times in my life, usually after a defensive lineman is called for a questionable roughing penalty or a cornerback is called for hitting a defenseless receiver.
“You might as well put flags on them.”
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