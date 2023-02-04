Ravens Bengals Football

Baltimore Ravens quarterback Tyler Huntley (2) fumbles the ball as it is knocked away by Cincinnati Bengals linebacker Logan Wilson, left, in the second half of an NFL wild-card playoff football game in Cincinnati, Jan. 15. Huntley will be one of the Pro Bowl quarterbacks.

 The Associated Press

It’s a quote I’ve heard thousands of times in my life, usually after a defensive lineman is called for a questionable roughing penalty or a cornerback is called for hitting a defenseless receiver.

“You might as well put flags on them.”

Josh Havard's email address is josh.havard@lufkindailynews.com.

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